Hungria: "Noite de futebol" invade 16 cidades do país

Desde o fim da tarde até à meia noite, houve jogos de todo o tipo, até mesmo dos que se jogam com comandos. Os museus dos estádios estiveram abertos a público e houve ainda debates e programas de televisão dedicados exclusivamente à modalidade.

Os fãs puderam finalmente pisar os campos onde costumam ver jogar quem admiram, e até na zona exterior do estádio foi colocado um placar de dardos para os mais novinhos.

É o primeiro evento do género no país e serve, segundo a organização, para fortalecer os laços entre equipas e adeptos. A ideia veio "da lendária relação atores-jornalistas dos anos 60 do século passado", admitiu Károly Nemcsák, criador do evento.

Dávid Borsi, membro do comité da organização, admite que a adesão foi muita. "Sabemos, pela partilha nas redes sociais, que houve uma enorme participação nos diferentes locais. Muitas pessoas visitaram os estádios para participar nos programas dos clubes.", admitiu.

O programa único foi encerrado com um jogo entre atores e jornalistas, em honra de quem inventou o conceito.