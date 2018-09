Inglaterra quer contrariar estatísticas frente à Espanha

Tamanho do texto

Na antevisão da partida, o antigo técnico do Barcelona rasgou elogios ao capitão Sérgio Ramos e prometeu um "futebol atacante", com domínio da bola e "alta pressão" sobre o adversário.

Espanha vai ter pela frente uma Inglaterra determinada a contrariar as estatísticas. A equipa dos três leões regressa às competições oficiais com o quarto lugar no Mundial ainda fresco na memória.

Gareth Southgate diz que quer provar o valor da seleção inglesa frente aos melhores e reconhece que, com um novo treinador, a seleção espanhola vai entrar com "fome de ganhar" em campo.

O Inglaterra-Espanha está marcado para as 19h45 - hora de Lisboa.

Portugal estreia-se segunda-feira na competição. A seleção das quinas recebe Itália, no Estádio da Luz.