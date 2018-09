Novak Djokovic conquistou, pela terceira vez, o Open dos EUA. O sérvio, 6º classificado do ranking mundial, derrotou o argentino Juan Martin Del Potro, número 3 do mundo, em três sets por 6-3, 7-6 (7/4), 6-3, em 3h18 de jogo.

É o regresso à grande forma do tenista que já foi número um do mundo mas que nos últimos dois anos sofreu com repetidas lesões no cotovelo. O sérvio de 31 anos volta a subir na tabela ATP, passa para a 3ª posição.