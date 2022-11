Um terramoto abalou a principal ilha da Indonésia, Java, esta segunda-feira. De acordo com as autoridades locais 46 corpos e cerca de 700 feridos foram recebidos no hospital de Cianjur.

Há dezenas de edifícios danificados. Ocorreram também deslizamentos de terra. O número de vítimas pode ainda aumentar e a extensão dos danos está ainda a ser averiguada.

De acordo com o U.S. Geological Survey o sismo teve uma magnitude de 5,6 graus na escala de Richter, o epicentro localizou-se nas proximidades da referida cidade, localizada na província de Java Ocidental, e a uma profundidade de 10 quilómetros.

O tremor de terra também se fez sentir em Jacarta levando à evacuações de vários edifícios.

São frequentes este tipo de catástrofes naturais no país por estar localizado no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", área com uma forte atividade vulcânica e local onde se juntam várias placas tectónicas.

Em fevereiro, um terramoto de magnitude 6,2 matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 460 na província de Sumatra Ocidental.

Em janeiro de 2021, um outro de magnitude 6,2 matou mais de 100 pessoas e feriu quase 6.500 na província de Sulawesi Ocidental.

Um poderoso terramoto seguido de tsunami no Oceano Índico, em 2004, matou quase 230.000 pessoas em uma dúzia de países, a maioria delas na Indonésia.