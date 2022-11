Pista de aterragem ilegal destruída no Peru

A polícia do Perú destruíu uma pista de aterragem ilegal em Huanuco, no centro do Peru. No total, 64 pistas de aterragem ilegais - utilizadas pelos traficantes de droga na Amazónia peruana - foram destruídas entre janeiro e novembro deste ano. O Peru é um dos maiores produtores de cocaína do mundo, com aproximadamente 400 toneladas anuais, de acordo com números oficiais. É também, juntamente com a Bolívia, um dos maiores produtores de folha de coca, a matéria-prima da cocaína, depois da Colômbia.