EUA e França unidos face "à brutalidade da Rússia"

Estados Unidos e França vão "permanecer unidos" para se oporem "à brutalidade da Rússia na Ucrânia". Palavras do presidente norte-americano que na quinta-feira recebeu o homólogo francês.

Na resposta à pergunta de um jornalista, Biden disse estar disponível para falar com o presidente russo, se Putin "procurar uma forma de acabar com a guerra", coisa que "ainda não fez". Mas Biden deixou claro que qualquer discussão seria articulada "com os amigos franceses e a NATO".

Joe Biden e Vladimir Putin encontraram-se, em Genebra, em junho do ano passado, antes do início da guerra na Ucrânia. As conversações focaram-se então no desarmamento e nas preocupações com a segurança cibernética.