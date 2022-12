Itália dá luz verde ao desembarque de migrantes

A Itália deu luz verde ao desembarque de mais de 500 migrantes que foram resgatados por três embarcações distintas no Mediterrâneo. Trinta e três já desembarcaram em Lampedusa, os restantes estão ainda a caminho dos portos de Salerno e Bari.

De acordo com a agência de notícias italiana, a decisão do governo italiano, que contrasta com a intransigência de tempos bem recentes, deveu-se às difíceis condições meteorológicas.

A diplomacia italiana já disse que ajuda sempre nestas situações, desde que as regras sejam todas cumpridas.