Pressão russa no leste da Ucrânia

O Instituto para o Estudo da Guerra sublinha que as forças russas continuam a consolidar as posições no leste da Ucrânia. O objectivo, segundo este grupo de reflexão com sede nos Estados Unidos (EUA), é reforçar as defesas contra as ofensivas ucranianas perto da região de Kharkiv e apoiar esforços ofensivos limitados na região de Donetsk.

A Rússia conduziu contra-ataques perto de Svatove para recuperar posições. Os militares russos que escrevem nas redes sociais sobre a guerra afirmam que a frente na cidade de Kreminna, na região de Luhanskm é o eixo de avanço mais difícil na Ucrânia, com exceção de Bakhmut, onde continuam os ataques terrestres das forças russas.

O Instituto para o Estudo da Guerra informa que um oficial não identificado dos EUA declarou que o Grupo Wagner e as forças russas estão empenhados em batalhas intensas por Bakhmut e na mobilização de recursos significativos para manter o ritmo. No entanto, as forças ucranianas continuam a dar luta.

O ministro da Defesa ucranianom Oleksii Reznikov, declarou que a Ucrânia vai continuar a contraofensiva no inverno. As forças de Kiev continuam a atacar os meios militares russos e os centros logísticos ao longo de linhas terrestres críticas de comunicação no sul do país. Uma ponte estratégica fora da cidade de Melitopol foi danificada. O ataque é visto como um objetivo-chave para Kiev e como vital para a defesa da Rússia do território que detém no sul, incluindo a Crimeia. A ponte é essencial para o reabastecimento das forças russas. Faz parte de uma autoestrada que começa na Rússia e atravessa a costa sul da Ucrânia passando por Mariupol, Berdiansk e Melitopol.

O aumento da pressão ucraniana sobre as forças russas em Melitopol parece estar a seguir um padrão semelhante ao que foi utilizado em Kherson antes da libertação da cidade. O alvo são as tropas russas e as linhas de abastecimento, incluindo as ligações logísticas à Crimeia.