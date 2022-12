Aquário gigante "Sea Life" explode em hotel de Berlim

As autoridade alemãs abriram um inquérito para apurar as causas da explosão de um aquário gigante, em Berlim.

A explosão matou 1500 peixes tropicais e deixou duas pessoas feridas.

O Aquário, localizado num dos mais prestigiados hotéis da capital da Alemanha, rebentou perto das seis da manhã, o que justifica o número reduzido de vítimas humanas.

O AquaDom, uma atração turística de 25 metros de altura, com elevador panorâmico em vidro, integrado nas estruturas "Sea Life" era apresentado no site como o maior aquário cilindrico do mundo.

O hotel foi evacuado e os hóspedes foram realojados, enquanto os bombeiros lidavam com a inundação provocada por um milhão de litros de água no hotel, na rua e nas lojas e empresas vizinhas.

Cerca de 100 elementos de equipas de socorro estiveram no local. A polícia utilizou cães para procurar pessoas debaixo dos escombros.

Não foi avançada por enquanto nenhuma explicação para o sucedido. De acordo com o Bild, a explosão foi causada pelo desgaste do equipamento.

O jornal informou ainda que o AquaDom tinha sido reaberto no verão passado, após uma longa e dispendiosa renovação de 2,5 milhões de euros.