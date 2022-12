Seleção argentina recebida em festa em Buenos Aires

Os campeões do mundo de futebol aterraram em Buenos Aires, na Argentina, e foram recebidos por milhares de pessoas no aeroporto. Depois, nas ruas, números chegam aos milhões.

Leonel Messi, o melhor jogador do campeonato, saiu do avião com a taça do mundial na mão e não a largou, nem mesmo quando a seleção argentina já passeava pelas ruas da capital num autocarro. Milhões de pessoas quiseram assistir ao momento.

A festa na Argentina começou desde o apito final e dura há vários dias. É a terceira vez que a seleção sul americana vence um mundial de futebol.

A Argentina vive a modalidade como poucos países no mundo. Este título vem afastar das atenções os problemas que a maioria dos argentinos atravessa. O país está em plena crise económica com uma inflação recorde.

Estes dias são de festa. É o futebol a ser a alegria de uma nação, onde os deuses são homens de chuteiras nos pés.