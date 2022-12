Marcha silenciosa homenageia vítimas do ataque de Paris

Uma marcha silenciosa em memória das três vítimas mortais do tiroteio de sexta-feira em Paris levou milhares de pessoas a desfilar pelo centro da capital francesa. Contrariamente às manifestações do fim de semana, desta vez não houve registo de confrontos com as forças policiais.

Quanto ao suspeito do ataque, compareceu esta segunda-feira perante um juiz de instrução criminal, o Ministério Público de Paris anunciou ter solicitado a abertura de um inquérito por assassinato com motivação racista, tentativa de assassinato e posse ilegal de arma.

O homem, um cidadão francês de 69 anos, já assumiu ser racista e tinha sido libertado da prisão há duas semanas, onde cumpriu pena por ter atacado dois imigrantes com um sabre em dezembro do ano passado.

Disse durante o inquérito preliminar que com este ataque a um centro cultural curdo tinha intenção de matar vários estrangeiros e suicidar-se com a última bala. Acabou por ser travado pelas pessoas que se encontravam num salão de cabeleireiro.