Vladimir Putin cria cargo à medida de Medvedev

Dmitry Medvedev foi nomeado administrador adjunto da Comissão Militar e Industrial da Rússia, organismo que supervisiona a produção de armamento e assegura o cumprimento das ordens do ministério da Defesa.

O cargo foi acabado de criar por Vladimir Putin e imediatamente atribuído ao seu homem de confiança, que irá acumular o cargo com o de administrador adjunto do Conselho de Segurança. Em ambos os casos, a liderança do organismo pertence a Vladimir Putin

Medvedev já exerceu os cargos de primeiro-ministro e Presidente da Rússia, sendo em ambos os casos não mais que um braço-direito de Putin.