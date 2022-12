O influencer Andrew Tate foi detido na Roménia

Um tribunal romeno deu provimento ao pedido da polícia para a detenção do controverso influencer britânico, Andrew Tate, por 30 dias.

Andrew foi detido, juntamente como irmão Tristan, na quinta-feira, no âmbito da investigação por alegado tráfico humano, violação e crime organizado.

Os irmãos foram detidos com mais dois cidadãos romenos.

A investigação decorre desde abril de 2021. Numa propriedade de Andrew Tate, a polícia encontrou armas de fogo, maços de notas e apreendeu diversos veículos desportivos.

A detenção dos irmãos Tate surge na semana em que se tornou viral na Internet uma 'troca de palavras' que teve no Twitter com a ativista Greta Thunberg.

Na terça-feira, Andrew Tate partilhou uma publicação na sua conta no Twitter a vangloriar-se de ter 33 automóveis, pedindo a Greta Thunberg que lhe facultasse o seu endereço de email, de modo a poder enviar à ativista "a lista completa da coleção de carros e as respetivas emissões [de gases com efeito de estufa] descomunais".

Greta Thunberg respondeu, partilhando um endereço de email inventado: smalldickenergy@getalife.com (energiadepénispequeno@arranjaumavida.com).

Na sequência da notícia da detenção de Andrew, a ativista sueca escreveu no Twitter: "isto é o que acontece quando não se recicla as embalagens de pizza", já que em resposta ao 'email' inventado de Greta Thunberg, Andrew Tate tinha respondido na quarta-feira, também no Twitter, com um vídeo onde surgia com embalagens de pizza, que terão servido para ajudar as autoridades a desvendarem a localização do 'influencer'.

No entanto, as autoridades romenas desmentiram esta teoria, esclarecendo que "para determinar se uma pessoa está ou não no país, são utilizados todo um conjunto de meios".

Andrew Tate está a ser investigado desde o início de 2021 e já tinha decorrido uma revista a casa do 'influencer' em abril deste ano.

Andrew e Tristan Tate são suspeitos de crime organizado, violação e tráfico de seres humanos, em vários países. Até à data foram identificadas seis alegadas vítimas.

Os suspeitos enganariam as vítimas fingindo terem sentimentos por elas. Depois, as vítimas eram sequestradas e alegadamente forçadas, através de violência, a prostituírem-se e a participarem em filmes pornográficos.

Segundo a imprensa romena, duas mulheres, uma das quais cidadã norte-americana, foram libertadas pela polícia em abril de uma casa em Bucareste. As duas alegaram terem sido mantidas à força no local pelos dois irmãos.

Os dois, ambos antigos 'kick-boxers', mudaram-se para a Roménia há alguns anos.

Andrew Tate foi um dos concorrentes do 17.º Big Brother britânico, tendo sido eliminado do programa depois de ter surgido um vídeo no qual aparecia a socar uma mulher.

Depois disso, Andrew Tate começou a dedicar-se às redes sociais, onde promove teses masculinistas. As suas contas foram várias vezes suspensas devido a comentários misóginos, mas a do Twitter foi recentemente reativada, na sequência da compra da rede social por Elon Musk.