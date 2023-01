Ambulâncias do Reino Unido em greve

Ambulâncias, só para serviços de urgência. Esta quarta-feira, cerca de 25 mil trabalhadores das ambulâncias fizeram greve no Reino Unido no mais recente capítulo da crise no serviço de saúde britânico, que se encontra à beira do colapso.

A paralisação, que uniu cerca de 25 mil trabalhadores, surge numa altura em que 14 sindicatos do setor da saúde abandonaram as negociações para o aumento salarial face às propostas do governo, bastante abaixo da inflação no país.

Para um de fevereiro está prevista uma nova greve no setor da saúde, anunciada como a maior em anos e que pode juntar cem mil trabalhadores.