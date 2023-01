Inaugurado segundo terminal de gás natural liquefeito na Alemanha

A Alemanha conta, a partir deste sábado, com o segundo terminal de gás natural liquefeito (GNL).

O chanceler alemão, Olaf Scholz, presidiu à cerimónia de inauguração em Lubmin, na costa do mar Báltico, no noroeste do país.

O terminal está pensado para reduzir a dependência das fontes de energia da Rússia.

Um fardo pesado do qual a Alemanha se tenta libertar desde o início da guerra na Ucrânia.

De forma a evitar uma crise energética ainda mais grave foram também reativadas algumas centrais nucleares no país.