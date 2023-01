Dezenas de mortos em acidente de aviação no Nepal

Pelo menos 68 pessoas morreram quando um avião se despenhou no Nepal. Seguiam a bordo 72 pessoas. Quatro passageiros ainda estão dados como desaparecidos.

Imagens filmadas por um habitante mostram o avião a curvar de forma repentina e acentuada enquanto descia.

O avião operado pela Yeti Airlines despenhou-se em Pokhara, um destino turístico a cerca de 200 quilómetros da capital nepalesa, de onde partiu.

As buscas por eventuais sobreviventes foram interrompidas assim que a noite caiu, mas serão retomadas segunda-feira de manhã.

Familiares das vítimas chegaram em choque ao aeroporto de Katmandu.

O primeiro-ministro nepalês anunciou que o exército e a polícia foram enviados para as buscas.

A Autoridade de Aviação Civil do Nepal disse que ainda não é clara a causa do acidente. Há estrangeiros entre as vítimas.