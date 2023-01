Manto branco cobre Croácia e Áustria.

Após um início de inverno mais quente do que o habitual, a primeira neve já começou a cair nas regiões de Lika e Gorski Kotar, na Croácia. Noutras zonas do país, especialmente no sul, há muita chuva combinada com vento forte.

As autoridades croatas já alertaram os cidadãos para um cuidado particular nas estradas, devido à grande quantidade de água no solo e também neve. Para além disso, há o perigo de queda de rochas em alguns locais.

Já na Áustria, a forte queda de neve, no sul do país, originou vários acidentes de trânsito, engarrafamentos e interrupção do fornecimento de energia.

Na Estíria, um dos estados da Áustria, vários camiões ficaram presos na auto-estrada A2 e algumas estradas foram ainda cortadas devido à queda de árvores. Nas zonas mais baixas, houve queda de alguma neve na parte da manhã, mas, aue entretanto ja derreteu