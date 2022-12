Neve intensa provoca várias mortes no Japão

A neve, que caiu com muita intensidade em grandes extensões do território japonês, provocou a morte a pelo menos 17 pessoas e feriu mais de 90..

Muitas das pessoas morreram ao caírem enquanto removiam a neve dos telhados ou ao ficarem soterradas debaixo de densas camadas de neve que deslizou dos telhados, informaram funcionários do dispositivo de gestão de catástrofes.

Em muitas partes do nordeste do Japão caiu três vezes mais neve do que a média durante a estação.

Na ilha principal mais a norte, a neve deixou muitas casas sem energia na manhã de Natal,

Dezenas de comboios e voos também foram suspensos no norte do Japão. De acordo com o Ministério dos Transportes, os serviços foram retomados na sua maioria.