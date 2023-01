França à beira da paralisação

França prepara-se para uma greve geral, que terá especial incidência nos transportes públicos, e que promete paralisar o país.O Governo de Emmanuel Macron fez saber que está disposto a negociar e a fazer algumas alterações ao texto do projeto de lei da reforma das pensões, no entanto mostrou-se inflexível num ponto, a idade da reforma é mesmo para subir dos 62 para os 64 anos.

O Executivo alega que as suas propostas são necessárias para manter o sistema de pensões solvente, uma vez que a esperança média de vida em França cresceu e as taxas de natalidade diminuíram.

Perante a inflexibilidade do Palácio do Eliseu, os oito principais sindicatos do país apelaram a uma mobilização dos trabalhadores, esta terça-feira.

Os sindicalistas estimam que a paralisação irá fazer com que cerca de 20% dos voos no aeroporto de Paris-Orly sejam cancelados, o metropolitano da capital francesa deverá funcionar a 50% ou mesmo a 25%, os autocarros a 80% e os comboios de longo curso a 25%...

Os protestos e manifestações contra a medida do Governo de Macron têm-se repetido, um pouco por toda a França desde o início do ano.