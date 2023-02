Inflação volta a recuar na zona euro

A inflação na zona do euro caiu pelo terceiro mês consecutivo, de 9,2% para 8,5%.

A queda está ligada a uma redução nos preços dos combustíveis nos 20 países que usam a moeda única.

Há mais de um ano que os custos sobem, tendência que acelerou após a invasão russa da Ucrânia, que elevou os preços dos combustíveis.

No entanto, alimentos, álcool e tabaco permanecem mais de 14% acima dos valores registados há um ano.

Embora esta última queda seja vista como um bom sinal pelos governos e Banco Central Europeu, é improvável que traga algum alívio para as famílias que lutam com a crise do custo de vida na Europa.

O BCE tem uma meta de inflação anual de 2 por cento e espera-se que continue com a política de altas taxas de juro iniciada há vários meses.

O banco reúne-se de novo esta quinta-feira.

Os analistas antecipam um novo aumento de meio ponto percentual para manter os preços sob controlo.