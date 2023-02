Acesso ao Twitter retomado na Turquia após duras críticas ao governo

O governo turco está a reprimir as redes sociais na sequência do terramoto que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira, matando milhares de pessoas.

Mais cedo na quarta-feira, a empresa de monitorização da internet, Netblocks, disse que o governo restringiu o acesso ao Twitter... Isto causou um enorme retrocesso dentro e fora da Turquia, uma vez que a plataforma de comunicação social é uma das mais populares do país e é vital para organizar esforços de salvamento e localizar sobreviventes sob os escombros

O ator e comediante turco, Cem Yilmaz, tuitou: "Existe alguma explicação para a restrição o Twitter quando pode ser útil para salvar vidas? Numa altura como esta? Eu desisto".

Outros apelaram, como este jornalista, ao CEO do Twitter, Elon Musk, para dar mais uma vez acesso à plataforma.

Falámos com Alp Toker, o fundador da Netblocks, que nos explicou porque é que esta mudança é tão preocupante.

"A Turquia é um dos maiores utilizadores do Twitter no mundo e isto reflete-se na forma como as pessoas utilizam a rede no rescaldo de uma emergência como o terramoto. Por isso, tem sido realmente central. Penso que é certamente um novo ponto negativo em termos de impacto para as comunidades. E é também um lembrete de que a liberdade de expressão o direito de transmitir informação é mais vital do que nunca quando se trata de uma crise".

Assim, na sequência de duras críticas, a plataforma foi finalmente restaurada na manhã de quinta-feira, após conversas entre o Twitter e as autoridades turcas sobre o conteúdo publicado.

O vice-ministro dos Transportes e Infraestruturas da Turquia tuitou que as exigências da Turquia para o Twitter são claras:

"Forte cooperação em matéria de desinformação e de relatórios falsos";

Resposta rápida às contas falsas, especialmente durante este período sísmico;

Sensibilidade sobre as imagens e comentários de pessoas que não se podem defender".

Esta repressão vem a par do anúncio por parte da policia turca, na quinta-feira, que tinha prendido 9 pessoas e detido 31 outras por posts provocatórios nas redes sociais.

Falámos com Suay Boulougouris, do Artigo 19º, que explicou que esta era uma prática comum para o governo em tempos de crise

"Temos recebido múltiplos relatos de detenção e investigação de jornalistas e também de utilizadores das redes sociais sob acusações de incitamento ao ódio, divulgação de desinformação ou mesmo insultos ao presidente. As pessoas na Turquia sofrem quase diariamente a opressão do governo, mas ninguém esperava que o governo pudesse ir tão longe".

Esta não é a primeira vez que o governo coloca restrições aos meios de comunicação social durante emergências e incidentes de segurança importantes.

Segundo a Netblocks é a vigésima vez desde 2015 que as autoridades restringem o acesso às plataformas, mas a primeira após uma catástrofe natural.