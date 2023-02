Nova Zelândia aciona estado de emergência devido a ciclone Gabrielle

O ciclone tropical Gabrielle deixou pelo menos 46 mil habitações sem eletricidade na Nova Zelândia. Mas o pior, alerta o primeiro-ministro Chris Hipkins está ainda por vir, estando previsto o mau tempo atingir o seu pico esta segunda-feira, durante a noite.

As autoridades dizem ter recebido mais de uma centena de pedidos de ajuda desde domingo. O estado de emergência foi declarado em nove regiões. No total, quase um terço dos cerca 5,1 milhões de habitantes do país foi já afetados pela intempérie.

Comunidades nas regiões costeiras estão a ser evacuadas devido às previsões de cheias. Quem vive mais para o interior do território é aconselhado a ficar em casa, mas deve estar preparado para partir a qualquer instante.

"Auckland - Evite viagens não essenciais hoje. Fique em casa se puder. Se tiver que viajar, conduza de acordo com as condições e nunca em alagamentos. Se chegar a uma área alagada, volte para trás e siga por outro caminho. Coloque a segurança em primeiro lugar. Não arrisque", alerta a Agência Nacional de Gestão de Emergência.

Em Auckland, a maior cidade do país, foram instalados dezenas de centros para receber as pessoas retiradas de casa.

As medidas de prevenção foram tomadas semanas depois de a região ter sofrido fortes chuvas e inundações, nas quais morreram quatro pessoas.