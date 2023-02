Sismo na Turquia: Salvos jovens presos há mais de oito dias nos escombros

Após 198 horas presos sob os escombros de dois edifícios na cidade turca de Kahramanmarash, foram resgatados dois jovens. Um momento de esperança quando, na Síria, o presidente concordou abrir dois novos pontos de passagem da Turquia para uma região que está sob controlo dos rebeldes, no noroeste sírio. O objetivo é permitir a entrada de ajuda humanitária e equipamento para as vítimas dos terramotos de seis de fevereiro.

António Guterressaudava o acordo feito com Bashar Assad para a abertura destes locais de passagem em Bab Al-Salam e Al Raée por um período inicial de três meses.Até aqui, as Nações Unidas estavam apenas autorizadas - e por insistência da Rússia,aliada do chefe de Estado sírio - a entregar ajuda à zona noroeste de Idlib através de Bab Al-Hawa.

"A abertura destes pontos de passagem - juntamente com a simplificação do acesso humanitário, a aceleração das aprovações de vistos e a flexibilização das viagens entre centros - permitirá a entrada de mais ajuda, mais rapidamente". António Guterres Secretário-geral da ONU

Na segunda-feira Assad e Martin Griffiths, Sub-secretário-geral para os Assuntos Humanitários e Coordenador da Ajuda de Emergência, tinham estado reunidos em Damasco.

Número de mortes continua a aumentar

Entre a Turquia e a Síria o número de mortos continua a aumentar e ultrapassa já os 37 mil.

O número de mortos na região noroeste da Síria, controlada por rebeldes, supera os 2.100, de acordo com o grupo de resgate "Capacetes Brancos". Mais de 1.400 pessoas morreram em áreas que estão sob o domínio do governo sírio. Dados oficiais do ministério da Saúde. O número total de mortos na Síria está perto dos 3.600.

No terreno, nos dois países, prosseguem as busca. Nesta corrida contra o tempo as equipas de socorro procuram, ainda, sobreviventes presos entre os escombros mas a esperança de salvar outras pessoas está a desvanecer-se. A janela de salvamento fecha-se até porque as temperaturas cairam para -6 graus Celsius, o que faz com que sobreviver seja ainda mais difícil, dizem os peritos no terreno.

Os "milagres" de quem sobrevive entre os escombros

Ainda assim, vão se conseguindo proezas. Após 198 horas presos sob os escombros de dois edifícios, na cidade turca de Kahramanmarash, foram resgatados Muhammed Enes, 17 anos, e Abdulbaki, de 20, que foram enviados para o hospital com diferentes graus de lesões.

Ontem tinha sido salvo Hüseyin Berber, mais de sete dias depois do sismo. Equipas de socorro na província de Hatay, no sul da Turquia, "arrancaram" dos escombros um rapaz de 13 anos. Na província de Gaziantep, com o apoio de mineiros que escavaram túneis, foi possível resgatar uma mulher.

Sobreviventes anseiam por ajuda humanitária

Os sobreviventes precisam, urgentemente, de alimentos, cuidados médicos e abrigo. A cerca de 100 quilómetros do epicentro do terramoto, na aldeia turca de Polat, quase nenhuma casa ficou de pé e não há tendas suficientes para os habitantes que se veem obrigados a partilhá-las.

"Dormimos na lama, todos juntos com duas, três, até quatro famílias". Zehra Kurukafa Sobrevivente turco

As autoridades turcas diziam, na segunda-feira, que mais de 150.000 sobreviventes tinham sido transferidos para abrigos fora das províncias afetadas.

Voluntários, em todo o país, mobilizaram-se para ajudar os milhões de sobreviventes. Um grupo de chefs de cozinha e proprietários de restaurantes juntaram-se para alimentar quem precisa com comida tradicional na cidade de Adiyaman.

Nações Unidas já estão no terreno

A ONU já fez chegar ao país 58 camiões com ajuda através da travessia Bab Al-Hawa mas esta aposta está longe de estar ganha. As Nações Unidastem tentado enviar um comboio de ajuda para o noroeste da Síria, através das linhas de conflito, mas este terá sido bloqueado pelo Hayat Tahrir al-Sham, um grupo rebelde com ligações à Al-Qaeda e que controla parte do noroeste. A organização continuava a aguardar luz verde de todas as partes envolvidas.

A Síria continua a ser um "barril de pólvora" com o seu território a ser controlado por diferentes fações e pelo governo de Assad, o que condiciona o apoio ao país, minado pela guerra.

Em 2014, o Conselho de Segurança da ONU tinha autorizado a abertura de quatro postos fronteiriços para entrega de ajuda ao noroeste da Síria - dois da Turquia, um da Jordânia e um do Iraque. Em Janeiro de 2020 a Rússia ameaçou usar o seu poder de veto para reduzir o número de travessias para duas a partir da Turquia. Em julho do mesmo ano, China e Rússia usaram o mesmo argumento para conseguir apenas uma travessia.

Prejuízo na Turquia estimado em mais de 78 mil milhões de euros

O prejuízo financeiro do terramoto, só na Turquia, foi estimado em cerca de 78,33 mil milhões de euros, dados da Confederação Turca de Empresas e Empresários, uma organização empresarial não governamental. O cálculo foi feito através de uma comparação estatística com o terramoto de 1999, igualmente devastador. Um valor consideravelmente mais elevado do que as estimativas oficiais.