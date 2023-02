O porto de Ravena, no nordeste de Itália, acolheu no sábado 84 migrantes, incluindo 59 menores não acompanhados, revelou a organização não-governamental SOS Méditerranée, que os havia resgatado na terça-feira, 14 de fevereiro, em águas territoriais líbias.

Os migrantes sobrelotavam uma embarcação pneumática e, num primeiro momento, foram assistidos a bordo do "Ocean Viking", o navio de pavilhão norueguês utilizado pela ONG francesa em parceria com a Cruz Vermelha Internacional nas operações de busca e resgate de migrantes no Mediterrâneo.

A bordo do navio, os migrantes tiveram ainda de viajar 1.500 quilómetros em quatro dias devido à nova regulamentação em Itália para a gestão de fluxos migratórios e que atribuiu a este resgate o porto de desembarque de Ravena.

A SOS Méditerranée critica a nova legislação e descreveu este grupo como "os primeiros a pagar preço da atribuição de portos excessivamente longe".

"Os estados costeiros devem proteger as vidas no mar no lugar em vez de as colocar em risco", reclamava a ONG, na quarta-feira, considerando que "o efeito combinado" do decreto italiano e das práticas de coordenação aplicadas aos navios das ONG "reduzem consideravelmente as capacidades de salvamento no Mediterrâneo."

A aguardar a chegada estava um contingente de mais de 200 funcionários mobilizados pela prefeitura de Ravena, entre voluntários e policias, para acolher e abrir os processos destes migrantes.

A Lampedusa, entretanto, ilha italiana meio caminho entre a Sicília e a Líbia, chegaram desde quinta-feira cerca de três mil migrantes. O centro de acolhimento daquela pequena ilha tem capacidade para apenas 350 ficou sobrelotado, estando alguns migrantes a ser realojados noutras localidades com a ajuda de barcos civis e militares.

Um dos problemas apontados é, de novo, a legislação aprovada em dezembro pelo governo de Giorgia Meloni, que atribui portos longínquos aos barcos das ONG e isso faz com que esses navios não estejam agora na região de Lampedusa, onde o bom tempo está a favorecer a chegada de mais pessoas.