Sistema de defesa MAMBA chega à Ucrânia na primavera

O novo sistema franco-italiano de defesa aérea conhecido como MAMBA, será enviado esta primavera para a Ucrânia. Desde maio que está destacado na Roménia para defender o Flanco Oriental da NATO. Pode detetar alvos a dezenas de quilómetros de distância, e os seus mísseis têm um alcance de 100 quilómetros.

Diana Sobaru, correspondente da Euronews na Roménia, destaca que se trata "de um sistema que já está operacional há quase um ano e que, no contexto da guerra na Ucrânia, se tornou-se uma arma extremamente importante". O MAMBA é um sistema complexo que pode detetar qualquer avião e destruí-lo em apenas alguns minutos.

A eficácia do sistema equipado com 18 mísseis foi testada nos exercícios realizados com os Aliados, depois de ter sido avaliado e certificado pela NATO no verão passado.

Jean Baptiste, Chefe do Destacamento MAMBA na Roménia, explica que com este sistema é possível neutralizar todo o tipo de aviões, mísseis de cruzeiro, aviões de caça e helicópteros. "Essa é a missão do sistema: detetar, monitorizar, e atuar, se necessário", sublinha Jean Baptiste.

No último ano, milhares de soldados estrangeiros chegaram às bases militares na Roménia. Desde aí, treinam lado a lado com os militares romenos em diferentes cenários, como no caso de um eventual ataque. Utilizam Sistemas de Artilharia de Alta Mobilidade HIMARS, e MLRS, os mísseis dos franceses. A Roménia tem dois escudos de defesa aérea: o escudo MAMBA e o escudo antimíssil norte-americano.