Putin anuncia entrada em serviço de novo míssil intercontinental

Uma Rússia com mais e melhores armas: esta foi a promessa feita por Vladimir Putin, por ocasião das comemorações do Dia do Defensor da Pátria.

O presidente russo afirmou que será dada uma "maior atenção" ao reforço do armamento nuclear do país e anunciou, para breve, a entrada em serviço de novos mísseis intercontinentais

Este ano, os primeiros lançadores do sistema de mísseis Sarmat, com um novo míssil pesado, assumirão funções de combate.



Continuaremos a produzir sistemas hipersónicos de lançamento aéreo Kinzhal e iniciaremos as entregas em massa de mísseis hipersónicos de lançamento marítimo Tsirkon. Vladimir Putin presidente da Rússia

Espanha confirma envio de tanques para a Ucrânia

Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recebia entretanto o primeiro-ministro espanhol. Pedro Sánchez aproveitou a visita surpresa para confirmar o envio de tanques para a Ucrânia.

Vamos enviar seis tanques Leopard 2A4. A nossa intenção é nas próximas semanas e meses ver se podemos aumentar para um total de dez. Passar de seis a dez.



E evidentemente ajudar também os soldados ucranianos a formarem-se na utilização desses tanques Leopard. Pedro Sánchez primeiro-ministro espanhol

G7 aprova nova ajuda financeira para Kiev

Reunidos em Bangalore, na Índia, os ministros da Economia e das Finanças do G7 aprovaram um novo pacote de assistência financeira à Ucrânia de 36.850 milhões de euros.

Uma ajuda destinada a permitir a Kiev "salvaguardar o funcionamento do governo, manter a prestação de serviços básicos e reparar infraestruturas críticas".