Greta Thunberg detida frente ao Ministério das Finanças em Oslo

A ativista climática, Greta Thunberg, foi detida juntamente com outros manifestantes, à entrada do Ministério das Finanças, em Oslo.

Há vários dias que ativistas indígenas e outros bloqueiam a entrada de ministérios na capital da Noruega, exigindo a remoção das turbinas, de um parque eólico.

Os ativistas alegam que o parque eólico impede os direitos do povo Sami, que há séculos cria renas naquela zona ártica.

O protesto levou o ministro Petróleo e Energia, Terje Aasland, a cancelar a viagem prevista ao Reino Unido, na comitiva do príncipe herdeiro.

Na terça-feira, Aasland falou com os ativistas, alguns dos quais vestiram o tradicional vestido de cor brilhante dos Sami, dizendo que o governo tomará uma "nova decisão" sobre o parque eólico, mas que ele não poderia dar quaisquer pormenores, citamos, "enquanto não tivermos uma base de conhecimento suficiente para tal".

Os ativistas reagiram mal à declaração do ministro, afirmando que a vontade deles de lutar tinha aumentado após a sua visita.

Os ativistas, que começaram a protestar no exterior do Ministério da Energia na quinta-feira da semana passada, começaram esta terça-feira a bloquear as entradas de outros ministérios na capital norueguesa.

Greta Thunberg, a mais conheida ativista climática, continua a apelar a manifestações nacionais à sexta-feiras, através das redes sociais.