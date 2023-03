Dia Internacional da Mulher: "A nossa luta é todos os dias"

Milhares e milhares de pessoas celebraram esta quarta-feira em várias por todo o mundo o Dia Internacional das Mulheres.

Em Lisboa, largas centenas de pessoas participaram ao início da noite numa marcha no âmbito da V Greve Feminista Internacional, convocada pela Rede 8 de Março.

Debaixo de chuva, os milhares de pessoas que se juntaram no final da marcha junto à Fonte Luminosa não arredaram pé e vincaram a sua presença com cartazes, palavras de ordem e tambores.

À Lusa, Patrícia Vassalo e Silva, do Coletivo Por Todas Nós, disse que o Dia Internacional da Mulher não serve apenas para celebrar que são “mulheres, rosas e muito bonitas”.

“É um dia para mostrarmos que queremos direitos iguais [aos homens], desde a saúde, salários e habitação”, realçou.

A celebração estendeu-se ainda a 12 outras cidades portuguesas, com gritos de ordem como "a nossa luta é todos os dias".

Em França e também na Grécia, as mulheres fizeram-se ouvir. Em Atenas, no entanto, a celebração das acabou por juntar-se a um protesto antigoverno por causa da tragédia ferroviária da semana passada.

A mensagem pela paridade de direitos e oportunidades fez-se também ouvir em países dos Balcãs como o Kosovo ou a Bósnia, onde se protestou contra a violência doméstica dirigida às mulheres e a passividade da justiça na apreciação destes casos.

Em países mais a oriente e com ainda maior ascendente islâmico como a Turquia ou a Síria também se celebrou o Dia da Mulher, mas aqui as manifestações acabaram por lembrar as vítimas dos terramotos de há um mês, catástrofes que deixaram as mulheres destes dois países ainda mais fragilizadas.