A Dinamarca abriu esta quarta-feira a torneira do primeiro projeto de armazenamento de CO2, que promete ser uma importante arma na batalha pela redução dos gases com efeito de estufa na União Europeia.

O projeto Greensand prevê a captura, o transporte e o armazenamento de dióxido carbono no subsolo do Mar do Norte, numa área situada 200 quilómetros a ocidente da costa dinamarquesa.

A Comissão Europeia está ao lado do Greensand. A Presidente Ursula von der Leyen destacou o importante passo dado na Dinamarca rumo a uma Europa neutra em emissões de carbono.

"Esta é uma história que vale a pena partilhar. É uma história de sucesso europeu de cooperação transfronteiriça. O CO2 que é capturado na Bélgica e em breve na Alemanha é carregado em navios no porto de Antuérpia-Bruges e depois armazenado graças ao espírito pioneiro dinamarquês", detalhou a presidente da Comissão Europeia.

O projeto Grensand, além da União Europeia, conta também com o apoio do Painel para as Alterações Climáticas das Nações Unidas.

Num primeiro momento, vai começar por armazenar 1,5 milhões de toneladas de CO2 por ano, mas o objetivo é a partir de 2030 começar a armazenar até 8 milhões de toneladas por ano.

A capacidade do "armazém" de CO2 do Greensand está estimada em conseguir guardar todas as emissões da Dinamarca previstas para os próximos 500 anos.