GRANADA, a Cidade Luz da Andaluzia

Para conhecer Granada e as muitas outras belezas da região, a Andaluzia oferece aos viajantes não residentes um seguro Covid gratuito para estadias em qualquer tipo de estabelecimento regulado entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

Na base da Sierra Nevada, a cidade de Granada é um exemplo marcante da singular mistura de culturas que compõem a Andaluzia. Os seus sumptuosos monumentos e ruas labirínticas tornaram-na tão famosa em todo o mundo que o escritor espanhol Pedro Antonio de Alarcón foi levado a perguntar: "quem não ouviu ainda falar e admirou Granada, até sem a visitar?"

Para os que lá vão de facto, o primeiro passo é um bairro de casas caiadas e ruelas calcetadas. O Albaicín, núcleo da primeira cidade de Granada, é um labirinto de ruas sinuosas, estreitas e escondidas que conduzem os visitantes a praças luminosas e isoladas. No entanto, os edifícios são impressionantes, indo desde palácios e grandes casas antigas às igrejas que podemos encontrar pelo caminho. A água flui continuamente neste complexo monumental, desde as nascentes dos quatros rios em cuja confluência Granada foi fundada, até às suas cisternas, pomares e "cármenes", casas com jardins singulares.

© Turismo Andaluz

A leste da cidade e passando pelo rio Darro, uma bacia hídrica e uma floresta ligam o Albaicín à colina e ao antigo subúrbio sefardita de Sabika através do nostálgico Paseo de los Tristes. A colina presenteia-nos com as mais famosas e imponentes vistas de Granada: o complexo do Palácio do Alhambra e a herdade agrícola do Generalife, que se prolonga até aos céus da Sierra Nevada. As paredes rebocadas do palácio são exemplos magníficos da arte decorativa andaluza e refletem a longa história do local, em tempos uma cidadela, uma fortaleza e residência dos sultões, funcionários e soldados de elite nacéridas. O toque renascentista que foi posteriormente adicionado é particularmente visível no Palácio de Carlos V, que aloja o Museu do Alhambra e o Museu das Belas-Artes.

A arquitetura do Alhambra combina sumptuosamente com os bosques, jardins e pomares circundantes, que relembram a fascinante era da sua fundação. Dadas as suas singulares criações artísticas, e sendo uma excecional amostra da sua era, o grupo formado pelo Alhambra, o Generalife e o Albaicín foi declarado Património Mundial pela UNESCO.

© Turismo Andaluz

Para apreciar em pleno a paisagem, existem dois pontos na cidade que proporcionam uma vista espetacular: no Mirador de San Nicolás no Albaicín e no bairro da encosta da colina de Sacromonte, é possível admirar o Alhambra em todo o seu esplendor. Uma visita a esse local dará também a oportunidade de saber mais sobre as origens romanas e ibéricas do bairro e ficar impressionado com a complexidade arquitetónica do muro Zirí, o mais antigo da cidade, que remonta aos tempos da povoação Garnata.

Estes pontos de vista são testemunhos do que a cidade de Granada simboliza e revela aos visitantes: uma cidade que brilha, plena de luminosidade, história e segredos. A beleza das suas ruas e as paisagens que rodeiam os seus monumentos encantarão os visitantes que procuram exploração e inspiração, e também os que buscam tipos de turismo de natureza e repleto de atividades.