Memórias para toda a vida: como o Red Sea Resort está a adotar viagens regenerativas

Com foco na energia renovável, o Resort Red Sea está a adotar as viagens regenerativas e levando-as a novos níveis.

Ilhas energeticamente eficientes e autossuficientes - o resort está completamente desligado da rede elétrica e é renovável. Cinco estações solares alimentarão exclusivamente um conjunto de 16 hotéis, locais de comércio e entretenimento, e instalações de infraestruturas de apoio.

São utilizados veículos elétricos e autocarros com emissões zero para o transporte de hóspedes, com um limite máximo de 1 milhão de visitantes. Está também a expandir os limites das experiências dos clientes com a orientação do pessoal local saudita, oferecendo integridade e autenticidade.

O resort Red Sea está a revolucionar o turismo saudita e a ajudar os visitantes a criar memórias para toda a vida.