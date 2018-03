Sebastien Ogier vence no México e recupera liderança do Mundial de Ralis

Sebastien Ogier venceu pela quarta vez o Rali do México e, à terceira etapa do mundial, somou o segundo triunfo da temporada, o que lhe permitiu voltar à liderança do Mundial de Ralis (WRC).

O pentacampeão do mundo beneficiou das dificuldades que se colocaram ao líder e primeiro a partir para este derradeiro dia de competição, o belga Thierry Neuville, que acabou por cair para o sexto lugar.

Kris Meeke partiu para o derradeiro dia de prova com aspirações ao triunfo, mas um despiste esfriou as ambições do britânico.

Numa prova que marcou também o regresso aos ralis do antigo campeão do mundo Sebastien Loeb, que terminou em quinto, Meeke contou com a ajuda do público mexicano para conseguir ter o carro de novo sobre as quatro rodas.

O britânico voltou à estrada e viria a acabar a prova no terceiro e último lugar do pódio, a 1:19 minutos do vencedor.

O segundo foi o espanhol Dani Sordo, a 01:03 de Sebastien Ogier.

A próxima prova do WRC é o Rali da Córsega, em França, no íncio de abril.