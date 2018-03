George Lucas lança Museu de Arte Narrativa

Tamanho do texto

Espera-se para 2021 a abertura, em Los Angeles, do Museu de Arte Narrativa, o novo projeto de George Lucas.

Foi lançada a primeira pedra do novo projeto de George Lucas. Sem efeitos especiais nem histórias de outras eras, ainda, o criador da saga "A Guerra das Estrelas" lançou-se numa nova aventura, o Museu de Arte Narrativa em Los Angeles, cuja abertura está agendada para 2021. Um projeto orçado em 1,5 mil milhões de dólares, financiado pelo realizador e produtor, pela sua mulher e a sua fundação.

No museu ficarão expostas as peças mais importantes de "Star Wars", como o sabre de luz de Luke Skywalker e o capacete de Darth Vader, mas também haverá lugar para narrativas visuais que vão da pintura à banda desenhada, passando pelo cinema digital e tradicional. Retratados estarão filmes como "Metropolis", "Citizen Kane", "Indiana Jones" ou "ET", fruto da colaboração entre George Lucas e Steven Spielberg.

Na coleção de ilustrações estarão representados Norman Rockwell, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir, obras de banda desenhada de Charles Schulz e Robert Crumb, entre outros.

O novo museu nascerá ao lado do Museu de História Natural, do Centro de Ciência e da Universidade do Sul da Califórnia.

O museu receberá ainda programas para promover o ensino da história da escrita narrativa a crianças.