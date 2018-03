Primeiro-ministro esloveno anuncia demissão

Miro Cerar apresentará hoje formalmente a renúncia do cargo ao presidente Borut Pahor, mas irá manter-se em funções até à constituição de um novo governo, na sequência das eleições gerais inicialmente previstas para 10 de junho, mas que deverão ser antecipadas.

Cerar é um feroz defensor do projeto ferroviário entre Koper e Divaca, junto à fronteira com Itália, que considera essencial "para o desenvolvimento" da Eslovénia. O Supremo Tribunal anulou a consulta popular de setembro do ano passado, em que 53 por cento dos eleitores tinham validado o financiamento público do projeto.