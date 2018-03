NBA: Boston Celtics triunfam em Orlando

Tamanho do texto

Foi sem dificuldade que os Boston Celtics se impuseram esta sexta-feira com uma vitória convincente sobre os Orlando Magic por 92-83.

Faltou Kyrie Irving mas o desempenho da defesa e o trabalho de Terry Rozier e Greg Monroe, com 17 pontos cada, a par de Al Horford, com 15, fizeram a diferença e garantiram a manutenção do segundo lugar na Conferência Leste da NBA, liderada pelos Toronto Raptors.

Em casa, o coletivo de Orlando somou a sexta derrota em sete jogos. Só esteve à frente nos primeiros minutos, antes de sofrer o revés.

Mario Hezonja e Shelvin Mack tentaram salvar a honra dos Orlando Magic no final do jogo. Conseguiram reduzir a vantagem dos Celtics mas não foram além disso mesmo.

Os Orlando Magic ocupam a penúltima posição da Conferência.