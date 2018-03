Visita de Assad a Ghouta Oriental coincide com êxodo maciço

Assad felicitou as suas tropas por "salvarem" a capital, regularmente visada por projéteis provenientes do enclave rebelde. Em mais uma operação de propaganda cuidadosamente organizada pelo regime sírio, Assad encontrou-se também com civis que fogem do cenário dos combates.

Depois de um mês de intensa ofensiva terrestre e aérea, o Exército recuperou o controlo de mais de 80 por cento de Ghouta Oriental, mas à custa de um pesado balanço humanitário. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os bombardeamentos da aviação síria mataram mais de 1400 civis, perto de 300 dos quais crianças. Nos últimos dias, mais de 65.000 pessoas fugiram dos setores rebeldes para escapar aos bombardeamentos e à morte.