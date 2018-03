O primeiro-ministro belga, Charles Michel, e outros altos dignitários marcaram o segundo aniversário dos ataques suicidas em Bruxelas, esta quinta-feira, colocando flores no aeroporto de Zavantem.

Em 22 de março de 2016, três bombistas suicidas do Estado Islâmico, todos cidadãos belgas, fizeram-se explodiram no aeroporto de Bruxelas e no metro na capital belga.