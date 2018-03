Trump aprova orçamento dos EUA

Depois de ter ameaçado com o veto, o presidente norte-americano Donald Trump acabou por promulgar o orçamento que tinha sido aprovado pelo Congresso e que autoriza o Estado a gastar mais um bilião e 300 mil milhões de dólares. Ao por a assinatura no documento, Trump evitou mais um shutdown, ou seja, uma paralização dos serviços estatais. Justificou o gesto com a necessidade de aumentar os gastos com a defesa, mas deixou um aviso:

"Há muitas coisas, nesta lei, com as quais não estou contente. Há muitas coisas que não deveríamos ter neste texto, mas se temos de reforçar as forças armadas, fomos obrigados a isso. Há outras que deveriam estar no texto e não estão. Mas eu disse ao Congresso: Não volto a assinar uma lei assim. Não volto", disse Trump.

Este orçamento federal dá 60 mil milhões de dólares suplementares às forças armadas norte-americanas. Foi esse número que convenceu o presidente a deixar passar a lei. Terá sido o líder da câmara dos representantes, Paul Ryan, a convencer Trump. O presidente americano também protestou contra o facto de este orçamento não contemplar, por completo, a construção do prometido muro na fronteira com o México, nem um programa que substitua temporariamente o DACA - esquema que protege os imigrantes ilegais chegados aos Estados Unidos em criança, que Trump revogou e que está agora nos tribunais.

Num "tweet", Trump tinha ameaçado vetar o documento.

A haver um novo shutdown, seria o terceiro este ano.