Ciclista português termina Cape Epic em quarto

Um português no pódio da Cape Epic, uma das mais duras provas de bicicleta todo-o-terreno do mundo, que terminou este domingo na África do Sul: Luís Leão Pinto e o colega de equipa, o espanhol Francesc Guerra, terminaram a última etapa na terceira posição, o que lhes confere o quarto lugar na classificação final da prova que, na última semana, os fez percorrer mais de 650 quilómetros e 13.500 metros de desnível positivo.

Os grandes vencedores da Cape Epic 2018 foram o checo Jaroslav Kulhavy e o norte-americano Howard Grotts, que compõem a equipa Investec Songo.