Lula "sem mágoas" aguarda decisão do tribunal

O Tribunal de Porto Alegre analisa, esta segunda-feira, o recurso interposto pelo antigo presidente, após de ter sido condenado a 12 anos de prisão pelo tribunal de segunda instância por corrupção.

Lula da Silva está em campanha eleitoral pelo Brasil. No estado de Santa Catarina, o petista garantiu que será candidato às eleições presidenciais de outubro e que não guarda mágoas.

"Eu estou disposto a voltar para a gente reconstruir um país sem ódio, sem mágoa porque quando a gente tem ódio, a gente não dorme direito. O ódio dá azia, o ódio dá refluxo", assegura Lula.

Mesmo que a decisão do tribunal seja contrária aos desígnios do antigo chefe de Estado, Lula da Silva permanece em liberdade até quatro de abril, altura em que o Supremo Tribunal do Brasil se pronuncia sobre a decisão de recurso de "habeas corpus" preventivo.

A sete meses das eleições presidenciais, Lula é o grande favorito em todas as sondagens, no entanto, cresce também a contestação nas ruas. Na cidade de São Miguel do Oeste a comitiva do antigo presidente foi atacada com pedras e ovos.

A polícia foi obrigada a intervir para evitar confrontos entre apoiantes e contestatários de Lula da Silva.