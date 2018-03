Deutsch Bank desiste da divisão comercial em Portugal

Tamanho do texto

O Deutsche Bank anunciou a venda do negócio comercial de particulares em Portugal ao espanhol ABANCA. Os alemães vão continuar no país mas apenas no setor de empresas e investimento. A transação está prevista ocorrer no primeiro semestre do próximo ano.

A informação surge na mesma altura em que o jornal The Times noticiou que o presidente John Cryan está de saída depois de um alegado mau estar sobre a estratégia e o desempenho do banco.

Robert Halver, analista do Baader Bank, explica que "Cryan é conhecido pela solidez nas restruturações ou quando tem que despedir pessoas, fechar departamentos. Não se ganha popularidade com este tipo de ações, não se fica um menino de ouro como aconteceu com Josef Ackermann que conseguiu 25% de retorno nas equidades. Cryan fez o seu trabalho e agora vai ter que ir para outro lado".

De acordo com o The Times, Cryan e o diretor financeiro James von Moltke, tiveram um grande desentendimento sobre o futuro do banco em relação a uma restruturação mais profunda na divisão de investimento.

Vários executivos estarão já a ser sondados para substituir o britânico.