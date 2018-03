Brasil vinga 'Mineirazo' e vence Alemanha

Com o próximo Campeonato do Mundo de futebol no horizonte, Alemanha e Brasil mediram forças num jogo particular no Estádio Olímpico de Berlim. No primeiro reencontro entre as duas seleções depois da histórica meia-final do Mundial 2014, que terminou então com a goleada dos alemães por 7-1, a vitória sorriu desta feita ao 'escrete', por 1-0.