FC Porto anuncia operação e Danilo falha Mundial2018

A pouco mais de um mês de ser conhecida a convocatória de Fernando Santos, o jogador do FC Porto é operado esta quinta-feira a uma rotura parcial do tendão de Aquiles da perna esquerda, informou o clube portista na página oficial da internet.

O tempo de recuperação de uma intervenção cirúrgica deste géneto costuma ser superior a seis meses e, por esse motivo, é quase certa a ausência de Danilo entre os 23 convocados de Portugal para o Mundial.

Danilo esteve sem competir desde 24 dfe janeiro e voltou ao ativo na segunda-feira, no Restelo, num jogo que o FC Porto perdeu para o Belenenses (2-0) e no qual deixou fugir a liderança da Liga Portuguesa para o Benfica.

O médio entrou na partida aos 72 minutos, terminou o jogo em aparentes boas condições, mas esta quarta-feira surgiu a má notícia, não tendo sido revelada a causa da lesão.

"Mais informações sobre a lesão do médio internacional português serão divulgadas após a operação", limita-se a escrever o clube do "dragão", acrescentando que "após o treino desta quarta-feira" passaram " a ser três os nomes do boletim clínico portista."

"Além de Danilo, Marega realizou treino condicionado e trabalho de ginásio, onde também esteve Corona", especificou o clube.

As mensagens de apoio a Danilo começaram a multiplicar-se. Em especial pelos colegas de equipa no Dragão.