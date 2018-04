Síria: Ataque divide europeus e norte-americanos

Nos Estados Unidos e na Europa, são muitos os que criticam a ação militar deste sábado na Síria. Nas ruas, multiplicam-se as manifestações para dizer não aos bombardeamentos. Nas redes sociais, muitos senadores norte-americanos vieram a público dizer o que pensam sobre uma das decisões mais polémicas de Donald Trump. Democratas e republicanos mostram-se divididos exceto sobre a gravidade do recurso a armas químicas. Mas isso, dizem congressistas do próprio partido de Trump não justifica o ataque contra a Síria, muito menos sem a luz verde do Congresso norte-americano.