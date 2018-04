Amigos de jornalista russo descartam tese de suicídio

A morte de um jornalista de investigação russo está envolta em polémica. Maksim Borodin faleceu, este domingo, três dias depois de ter "caído" do 15.º andar do apartamento onde morava. A polícia diz que trata de um suicídio, mas os amigos e colegas de trabalho suspeitam que foi assassinado. Um caso que pode estar relacionado com o trabalho do jornalista. Borodin publicou vários artigos ligados ao crime e à corrupção. Nas últimas semanas, direcionou a investigação para a Síria, mais concretamente para os mercenários russos a operar no país. Mais de 200 terão sido mortos pelos raides aéreos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.