Pacientes com cancro de pulmão vivem mais com imunoterapia

A probabilidade de sobrevivência de pacientes com cancro de pulmão aumenta quando o tratamento associa medicamentos ativadores do sistema imunulógico à quimioterapia. Esta é a conclusão de um estudo científico publicado no New England Journal of Medicine, conduzidos por Leena Ghandi, diretora do programa de oncologia toráxica no Perlmutter Cancer Center, da Universidade de Nova Iorque.

"A quimioterapia tem limitações, enquanto a imunoterapia tem a capacidade de curar", afirma o chefe do serviço de oncologia do Yale Cancer Center em New Haven, Connecticut, Roy Herbst: