Parte dos corais da Grande Barreira de Coral australiana desapareceu

A Grande Barreira de Coral da Austrália pode ter os dias contados se nada for feito para travar o aquecimento global. O alerta é dado pelos autores de um estudo publicado na revista Nature. De acordo com os cientistas, a vaga de calor registada em 2016 levou ao desaparecimento de um terço dos corais na zona norte do recife. Uma situação que provocou "mudanças radicais" nas espécies que aqui vivem.