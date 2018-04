Angola afasta embaixador em Lisboa

É mais uma vaga de afastamentos por parte do presidente angolano. João Lourenço exonerou o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Angola, Geraldo Sachipengo Nunda, e também o embaixador em Lisboa, José Marcos Barrica.

Nunda, substituído entretanto pelo general António Egídio de Sousa Santos, foi constituído arguido recentemente num processo de burla ao Estado no valor de 50 mil milhões de dólares. No caso do representante diplomático em Portugal, não foi avançado o nome do sucessor, declarando-se apenas que cessam-se funções "iniciadas em 2009".