As oportunidades de negócio na área da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA), a robótica e o "big data" estão a mudar a nossa forma de viver e trabalhar. Quais são as oportunidades de negócio nesta área? Qual é o potencial de crescimento destas tecnologias?

"É enorme. Neste momento, a Inteligência Artificial pode ser usada para automatizar processos de produção e construir serviços inteligentes, o que, no longo prazo, poderá transformar a forma como fazemos as coisas", garantiu Daniel Gillblad, especialista em IA, entrevistado pela euronews.

Em Estocolmo, capital da Suécia, a start-up Furhat Robotics desenvolveu uma interface computador-humano que interage com as pessoas. Atualmente, o robô está a ser testado no aeroporto de Frankfurt para ajudar os passageiros, mas a empresa sueca quer ir mais longe.

"O potencial desta indústria é enorme. Ainda não temos um grande concorrente, há espaço, porque ainda é uma novidade. Podemos ter robôs em todo o lado, nas escolas, nas clínicas, nos centros comerciais. Se conseguirmos construir a empresa certa podemos tornar-nos num grande negócio", afirmou Samer Al Moubayed, presidente e cofundador da Furhat Robotics.

A União Europeia anunciou um plano para aumentar o investimento na área da Inteligência Artificial. Sabemos que há preocupações em relação ao impacto desta tecnologia no emprego. Mas, do ponto de vista dos negócios, qual é o impacto da IA?

"Pode automatizar a gestão da cadeia de produção e fornecimento, ajudando a gerir a empresa de forma mais eficiente. Pode ajudar-nos a automatizar a interação com o cliente, a desenvolver produtos e a construir modelos e sistemas mais rapidamente, através da aprendizagem automática", sublinhou Daniel Gillblad.

O que deve fazer um empresário para saber se esta tecnologia pode beneficiar a sua empresa?

"O mais importante é ver o que pode ser feito ou não com essas tecnologias. Felizmente, há muita informação na Internet sobre a aprendizagem automática e a inteligência artificial", afirmou Daniel Gillblad.

​A Inteligência Artificial e a robótica na Europa

• As novas tecnologias como a Inteligência Artificial (IA), a robótica e a "big data" estão a transformar a forma como trabalhamos

•A IA tem o potencial de solucionar grandes desafios como curar doenças crónicas, antecipar ciberataques, criando novas oportunidades para negócios inovadores.

• Mas estas oportunidades não estão a ser aproveitadas. Apenas 25% das grandes emresas e 10% das PME na União Europeia recorreram à análise de dados (big data) em 2017. Apenas uma em cada cinco empresas aposta no digital.

• A start-up Furhat é uma exceção na Europa. A empresa sueca desenvolveu uma nova interface computador-humano, com base em vários anos de pesquisa sobre a Inteligência Artificial e Social.

• Este robô social pode ser usado na aprendizagem e nos cuidados de saúde e arrecadou vários prémios científicos, incluindo os prémios Christian Benoit e ICMI Outstanding Demo.

• Para ajudar as pessoas e os negócios a tirarem proveito da IA, a União Europeia apresentou, no dia 25 de abril, um plano para aumentar o investimento em IA, tornar públicos uma maior quantidade de dados, apoiar o desenvolvimento de competências digitais e garantir um quadro legal e ético para reger essas atividades.

