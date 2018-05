Kim Jong-Un na China pela segunda vez em menos de dois meses

Tamanho do texto

Kim Jong-Un voltou a encontrar-se na China com o presidente Xi Jinping, desta vez na cidade de Dalian, noticiou a agência Xinhua.

Este é o segundo encontro entre os líderes norte-coreano e chinês em pouco mais de um mês. A última visita aconteceu em março.

De acordo com a agência chinesa, os Kim e Xi estiveram juntos segunda e terça-feira, uma aproximação entre os dois países, depois das tensões na Península da Coreia, provocadas pelo apoio de Pequim às sanções económicas da ONU a Pyongyang.

A visita acontece a poucas semanas da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un.

Na conta do Twitter, o Presidente dos Estados Unidos diz que irá falar, esta terça-feira, com o "amigo Xi, presidente da China", para discutir o comércio e a Coreia do Norte. Os mesmos temas discutidos durante o encontro entre os dois homólogos na semana passada.